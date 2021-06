Bordighera. Autovettura in fiamme questa notte in via Pasteur, nei pressi delle scuole di Borghetto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, verso l’una, per un incendio che ha carbonizzato un veicolo e provocato il danneggiamento di un secondo, per cause in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

