Cairese, Manuele Macagno: “Conoscevamo il valore del Ligorna, noi abbiamo fatto un percorso straordinario”

Vado Ligure. Domenica allo stadio Ferruccio Chittolina è andata in scena la finale del campionato di Eccellenza 2020/2021. A contendersi il titolo e di conseguenza la promozione in Serie D sono state Cairese e Ligorna, due formazioni costruite per fare bene arrivate con grande ambizione a disputare l’ultimo atto di una stagione davvero avvincente. Alla fine a spuntarla, come da pronostici, è stata la maggiore qualità dei biancoblù, formazione determinata e ben organizzata riuscita dopo soltanto circa 10 minuti di gioco ad indirizzare a proprio favore un match davvero spettacolare.

... » Leggi tutto