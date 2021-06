Cantieri autostrade, Tosi: “Sia reso pubblico il cronoprogramma dei cantieri della rete gestita da Aspi e Gavio”

Genova. “Come M5S, abbiamo votato favorevolmente l’ordine del giorno del collega Arboscello: i disagi del tratto autostradale tra Savona e Millesimo (nei due sensi di marcia) sull’A6 sono noti e vanno affrontati fattivamente da Regione. Il tema ci riporta però anche ai cantieri che insistono in A12, in particolare per quanto riguarda il tratto tra Sestri Levante e Sarzana”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

