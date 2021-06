Dall’ospedale Saint Charles ai migranti, intervista al sindaco di Ventimiglia Scullino

Ventimiglia. Dall’ospedale di Bordighera Saint Charles, che secondo le ultime dichiarazioni del presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sarà potenziato e privatizzato, al futuro di Ventimiglia, città in cui oggi, a due anni di insediamento della sua giunta, si contano diciotto cantieri pubblici: il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, come sempre pragmatico, non ha peli sulla lingua e ai dettrattori risponde: “Non sono un padre padrone, ma decisionista sì”.

