Albenga. L’Albenga leva 2008 si aggiudica la Coppa Città di Albenga, torneo disputatosi sabato 12 giugno e riservato alla categoria Esordienti misti, battendo in finale la squadra genovese del Ligorna con il risultato di 3-2. Nella finale, per l’Albenga a segno Mistretta, Cassiano e Bianchi, mentre per il Ligorna sono andati a rete Sassi e Gennari.

