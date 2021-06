Liguria. Approvato oggi in Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore ai Parchi e alla Promozione Territoriale Alessandro Piana, lo schema di accordo tra Regione Liguria e l’Università di Genova DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) per la definizione catastale dei geositi presenti in Liguria.

