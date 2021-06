Ospedale di Bordighera, Toti: «Previsto percorso di privatizzazione che potenzierà qualità e quantità delle prestazioni»

Bordighera. «Leggo con grande stupore (e qualche amarezza per talune dichiarazioni ben al di là del confronto istituzionale) della preoccupazione dei sindaci del Distretto numero 1 sulla sorte dell’ospedale di Bordighera. Francamente non comprendo da dove scaturiscano queste preoccupazioni: come già più volte chiarito in ogni sede, il sistema sanitario regionale sarà potenziato dalla revisione del Piano socio-sanitario, non certo indebolito, anche alla luce della pandemia appena vissuta e degli ingenti fondi che il Paese stanzierà nei prossimi anni. Ciò vale per tutti i presidi sanitari compreso quello di Bordighera. Ad oggi per l’ospedale di Bordighera è previsto un percorso di privatizzazione che ne potenzierà qualità e quantità delle prestazioni». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulle dichiarazioni dei sindaci del territorio riguardo il futuro dell’ospedale di Bordighera.

