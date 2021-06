Sanità territoriale, Consiglio regionale dice Sì a supporto domiciliare per persone diversamente abili

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 26, presentata da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta affinché A.Li.Sa, in riferimento a persone con gravi disabilità, inserisca programmi sperimentali di intervento per favorire percorsi di supporto alla domiciliarità extra familiare, anche tramite le forme di “Appartamenti Didattici”, in abitazioni che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che consentano il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, anche durante l’esistenza in vita dei relativi genitori.

... » Leggi tutto