Scomparsa di Gabriele Boscetto, il cordoglio del presidente della Provincia Domenico Abbo

Imperia. «Con il suo impegno per la valorizzazione della cultura e dell’entroterra è stato una guida per una buona amministrazione del territorio. Abbiamo perso una figura che ha saputo dare un indirizzo preciso all’identità alla provincia di Imperia, senza rinunciare né alle sue peculiarità né alla possibilità di trovare nei territori vicini intenti e obiettivi comuni». Il presidente della Provincia Domenico Abbo esprime con queste parole – a nome di tutta l’Amministrazione provinciale – il cordoglio per la scomparsa del senatore Gabriele

Boscetto, presidente della Provincia di Imperia dal 1995 al 2001, il primo presidente direttamente eletto dalla popolazione.

