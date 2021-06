Stop alle mascherine, Uecoop: “Risparmio da 50 euro a famiglia”

Liguria. “Con l’obbligo di mascherine solo al chiuso o nei luoghi affollati per l’Itala in bianco le famiglie italiane potranno risparmiare quasi 50 euro sulle spese sanitarie dei prossimi sei mesi”. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in relazione all’annuncio del ministro della salute Roberto Speranza che dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts per affrontare l’emergenza Covid.

