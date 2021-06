Uccise medico legale Palumbo, Corte d’Assise d’Appello conferma condanna a 30 anni per il killer Mercurio

Genova. Un omicidio premeditato e commesso da un uomo perfettamente in grado di intendere e volere. La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato oggi la condanna a trent’anni di carcere comminata il 6 marzo 2020 in primo grado, con rito abbreviato, a Vincenzo Mercurio, 56 anni: l’ex commerciante ambulante di Ventimiglia che il 27 settembre 2018 uccise il medico legale Giovanni Palumbo, 61 anni, colpendolo con numerose coltellate nel suo studio di via Fratti a Sanremo.

