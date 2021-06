Vaccino tra Piemonte e Liguria, la seconda dose si fa in vacanza

Genova. Come già anticipato nelle scorse settimane con l’accordo siglato dai governatori Giovanni Toti e Alberto Cirio, dal 1º luglio le piattaforme online per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio saranno online sulle piattaforme www.prenotovaccino.regione.liguria.it e www.ilPiemontetivaccina.it, a partire dal 29 giugno.

