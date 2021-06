25 studenti dell’Ic Teglia protagonisti in un vero show circense: gran finale per il progetto SircusEstate

Genova. Il progetto SircusEstate si appresta alla sua conclusione, con all’attivo 3 incontri on line in collaborazione con Tosca Hub e 2 settimane di laboratori gratuiti per 25 alunni dell’Istituto Comprensivo Teglia (dal 14 al 25 giugno), Sabato 26 giugno dalle ore 17,30 a Genova presso l’Anfiteatro della Scuola Morante/Tosca Bercilli (Via Linneo 234) la festa finale non mancherà di regalare a tutti momenti di divertimento e circo open air.

