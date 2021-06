Bordighera, Bistrò 96 festeggia un anno: «Non è stato facile, ma abbiamo stretto i denti»

Bordighera. «Mollare? Non ci abbiamo mai pensato, neanche nel momento più nero: abbiamo stretto i denti e ora andiamo avanti». Marco Liberato, chef e titolare insieme alla fidanzata Emma Romano del ristorante Bistrò 96 non ha mai avuto dubbi: il sogno, suo e della sua compagna, di portare avanti un locale tutto loro non poteva essere piegato, neanche dal Covid-19. E così, lo scorso 10 giugno, il ristorante al civico 144 di via Vittorio Emanuele II, ha festeggiato un anno.

... » Leggi tutto