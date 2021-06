Genova. Una via o una piazza a Bartolomeo Pagano, il camallo che diventò un celebre attore negli anni Venti interpretando Maciste in moltissimi film di genere. Lo ha proposto il sindaco Marco Bucci durante un evento dedicato alla strana storia di Maciste vs Cimaste, un altro camallo-attore, Umberto Guarracino, che però era originario della Spezia.

