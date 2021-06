Condanna Enzo Canepa, il comitato per gli immigrati: “Parte del risarcimento devoluta alla lotta contro la violenza sulle donne”

Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha fatto consegnare tramite i propri Legali la Richiesta risarcimento Danni al Comune di Alassio e a Enzo Canepa, l’ex Sindaco di Alassio che, durante il proprio mandato nel 2015, nella veste di Sindaco, aveva emanato l’Ordinanza n. 214 del 1° luglio 2015, giudicata dalla Magistratura in tre gradi di giudizio come palesemente discriminatoria.

... » Leggi tutto