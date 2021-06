Il Coro Mongioje conferma il direttivo e dà il benvenuto al nuovo direttore

Imperia. Martedì 22 giugno, nel teatrino delle opere parrocchiali di Cristo Re, si è riunito in assemblea il Coro Mongioje . La riunione, la prima in seguito alle riaperture consentite dalla situazione pandemica, ha dato modo ai soci di accettare il proseguimento dei ruoli dell’attuale consiglio direttivo fino alla fine dell’anno corrente, per poter gestire gli ultimi mesi del 2021 e le relative regole e indicazioni legate all’emergenza sanitaria in corso.

