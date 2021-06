Ligorna, il presidente Saracco tuona: “Ne abbiamo sentite tante, noi abbiamo risposto sul campo”

Vado Ligure. Domenica 20 giugno è andato in scena l’attesissimo ultimo atto del campionato di Eccellenza 2020/2021. A sfidarsi sono state Cairese e Ligorna, due formazioni pronte a coronare un sogno al termine di due stagione di ottimo livello. Alla fine a spuntarla, come ormai noto, sono stati gli uomini di Luca Monteforte, abili anche per merito delle individualità presenti tra le file dei biancoblù ad indirizzare la sfida dopo appena dieci minuti. È ovviamente rimasta un po’ di amarezza invece in casa gialloblù, questo nonostante l’annata di assoluto prestigio condotta dagli uomini di Mario Benzi.

