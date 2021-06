Personale aggredito all’ospedale di Imperia, la solidarietà del sindacato

Roma. «Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari coinvolti nell’episodio di inaudita violenza che si è verificato ieri all’ospedale di Imperia, dove alcuni degenti hanno devastato il reparto di psichiatria e ferito sei infermieri, due oss e un medico, ai quali va il nostro augurio di pronta guarigione. Un bilancio tanto drammatico quanto inaccettabile, da cui emerge lo stato di abbandono in cui versa il nostro SSN con l’inizio dell’estate, nonché la bassa considerazione del rischio violenze proprio nei punti più esposti, come i pronto soccorso, i centri per le tossicodipendenze e i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), sulla sicurezza dei quali non si investe con presidi di sorveglianza adeguati». Così Giuseppe Carbone, segretario generale Fials, dopo la rivolta al reparto psichiatrico ligure che è stata sedata con l’arrivo delle forze dell’ordine.

