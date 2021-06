Genova. Il chiostro della chiesa parrocchiale della Certosa di Rivarolo tornerà a splendere in tutta la sua magnificenza grazie al restauro del “risseu”, il pavimento a mosaico in ciottoli la cui posa iniziò nel 1546 e terminò oltre un secolo dopo, nel 1671. Al momento sono stati completati i lavori dei primi due lotti. La fine del progetto è prevista per il 2022.

... » Leggi tutto