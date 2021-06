San Bartolomeo al Mare, posizionate botti per approvvigionamento idrico

San Bartolomeo al Mare. L’amministrazione comunale ha disposto a titolo preventivo il posizionamento di botti per l’approvvigionamento idrico in via Aurelia (davanti alla Polizia Locale) e nelle frazioni di Poiolo, Chiappa e Pairola. In caso di necessità, le botti potranno essere riempite in tempi relativamente brevi per consentire una più veloce distribuzione. Si ricorda che il Comune di San Bartolomeo al Mare ha anche le vasche in quota che – se necessario – possono tamponare le prime 6-8 ore di razionamento

