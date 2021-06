Sanremo. «Ho visto poco ma quel poco che ho visto mi è bastato per capire che presiedere la Fondazione Orchestra Sinfonica richiede un impegno quasi totalizzante che in questo periodo di ripresa non posso più mettere a disposizione», ha lasciato l’incarico di presidente della Sinfonica, a pochi giorni dalla nomina da parte del sindaco Biancheri, l’ex vicesindaco Claudia Lolli.

