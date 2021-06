Sgombero campo nomadi, Caprioglio: “Trovata sistemazione per 15 persone, le altre hanno rifiutato di stare in albergo”

Savona. “Abbiamo concordato una soluzione abitativa alternativa ai manufatti abusivi, che sono stati demoliti, per due nuclei familiari di rispettive dodici e tre persone persone. Per quanto riguarda, invece, gli altri due nuclei familiari composti da dieci persone parzialmente non residenti a Savona, non si è addivenuti a una soluzione in quanto hanno rifiutato sia la proposta di alloggio arredato sia la proposta di ospitalità alberghiera”. Lo afferma il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio “aggiornando” la situazione rispetto allo sgombero del campo nomadi della Fontanassa iniziata questa mattina.

... » Leggi tutto