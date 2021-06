Tramonta il sogno promozione della Sanremese, matuziani sconfitti 1 a 0 a Castellanza

Sanremo. Dopo aver raggiunto i play off all’ultimo istante, nella seconda semifinale (Pont Donnaz – Bra si gioca alle 16) la Sanremese è di scena allo stadio Provasi di Castellanza contro i neroverdi di mister Mazzoleni. I padroni di casa, forti del secondo posto in classifica hanno due risultati su tre per centrare la finale; i biancoazzurri invece devono necessariamente vincere o durante i tempi regolamentari, o al termine dei supplementari. Non sono previsti i calci di rigore. Andreoletti deve rinunciare a Bregliano e Miccoli per squalifica; Pellicanò e Convitto, non al meglio, sono in panchina. Tornano dall’inizio Pici in difesa e il capitano Lo Bosco al centro dell’attacco.

... » Leggi tutto