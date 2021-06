Cervo, i finalisti della 75esima edizione del Premio Strega sul sagrato dei Corallini

Cervo. È tutto pronto per la serata di Cervo ti Strega di sabato 26 giugno in compagnia della cinquina dei finalisti della 75esima edizione del Premio Strega. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, vanta quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura e riporterà gli eventi dal vivo sulla magica piazza dei Corallini di Cervo per il primo grande incontro in presenza in un’estate di speranze e ripartenze. Parole ed emozioni arricchiranno lo scenario incantevole affacciato sul mare in una notte d’estate che coinciderà con la Notte romantica dei borghi, organizzata anche per il 2021 a Cervo dalla Proloco Progetto Cervo sulla base del format proposto dall’Associazione Borghi più belli d’Italia di cui Cervo fa parte.

