Principato di Monaco. Le spiagge monegasche diventano smoke free. A partire da sabato 26 giugno e fino a giovedì 30 settembre non sarà più possibile fumare tabacco o sigarette elettroniche sugli arenili: la decisione è stata presa dal Governo per proteggere la popolazione dai rischi derivanti dal fumo passivo e per tutelare l’ambiente.

