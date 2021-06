La segnalazione: «A Montalto Carpasio c’è un consigliere comunale invisibile»

Montalto Carpasio. «Si potrebbe definire una sorta di “consigliere invisibile”». A dirlo è Davide Lupano, nell’opposizione in consiglio comunale, che pensa che nell’ultima assise ci sia stata una grave irregolarità. Il 28 maggio scorso si è riunito il consiglio comunale per votare il Bilancio, tre giorni prima della data limite (31/5), superata la quale si rischiava il commissariamento dell’ente. La seduta era stata svolta in modalità telematica per ragioni pandemiche. CLICCA QUI per visionarla.

