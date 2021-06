Domenica torna alla Foce la fiera di San Pietro, ecco le modifiche a viabilità e linee Amt

Genova. Torna domenica 27 giugno l’appuntamento con la Fiera di San Pietro nel quartiere della Foce. Anche quest’anno sono 540 i banchi di merci varie e di prodotti alimentari che animeranno via Casaregis, via Pisacane, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, Corso Italia e corso Torino (lato Levante nel tratto compreso tra via Ruspoli e corso Buenos Ayres), dove, per il secondo anno consecutivo, sono previste 100 bancarelle.

