Edilizia, Ance Genova risponde ai sindacati: “Ecco perché non rinnoviamo il contratto”

Genova. Il presidente di Ance Genova, Filippo Delle Piane, a proposito dello stato di agitazione preannunciato dalle organizzazioni sindacali delle costruzioni, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, secondo le quali Ance Genova avrebbe rifiutato immotivatamente di iniziare la discussione sul rinnovo del contratto provinciale di lavoro, precisa: “La nostra associazione ha spiegato ai sindacati le ragioni per le quali non ci sono al momento le condizioni per aprire il tavolo contrattuale. È, infatti, in fase di rinnovo anche il contratto nazionale di lavoro e, considerati i rispettivi costi, non è ipotizzabile un doppio contestuale negoziato”.

