Anche in Liguria l’operazione europea delle Polstrada, alla guida ubriaco scoperto anche l’autista di un tir

Genova. Terminata “alcol e droghe” l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza organizzata da “Roadpol”, il network europeo delle polizie stradali. Lo scopo dell’operazione contro la guida in stato di alterazione da per uso di sostanze alcoliche era quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e autostrade e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali, perché si sviluppi sempre di più la coscienza che in quel momento tutte le forze di polizia stradale stanno operando con le stesse modalità per lo stesso fine: garantire la sicurezza stradale.

