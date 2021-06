Imperia, concorso “Lucetto e Pietro Ramella”: ecco i vincitori

Imperia. Il 15 aprile scorso si è conclusa l’acquisizione delle opere per partecipare al secondo concorso “Lucetto e Pietro Ramella”, indetto per ricordare due dei personaggi più cari a tutta la città di Imperia; iniziativa che ha riscosso un notevole successo di risposta a livello nazionale e internazionale. Sono infatti pervenuti oltre 600 componimenti, realizzati da autori di tutte le età, tra cui alcuni anche molto giovani, che hanno inviato elaborati per ogni sezione del concorso. Tutto il materiale ricevuto è stato esaminato dai membri della giuria, che nei giorni scorsi ha decretato i vincitori e ieri, 25 giugno, presso la Biblioteca “Leonardo Lagorio” di Imperia sono stati consegnati personalmente i premi ai presenti e virtualmente tramite video conferenza agli autori che si siano trovati nell’impossibilità di raggiungere la città.

