Imperia, in arrivo rincaro Tari. Claudio Scajola: «Colpa dei ritardi del centro di raccolta provinciale»

Imperia. Nel capoluogo aumenta la Tari: saranno, mediamente, dell’8 per cento i rincari in discussione mercoledì prossimo in consiglio comunale. «Anche se – spiega il sindaco Claudio Scajola in margine alla conferenza stampa dei 3 anni di mandato – gli aumenti non peseranno sulla categorie più disagiate. Poi, come diceva Andreotti, se un cittadino paga 100 euro e l’anno dopo paga l’8 per cento in più, pagherà 108 euro, una cifra quasi analoga a quella dell’anno precedente».

