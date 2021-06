Genova. Mattinata per ora non drammatica per il traffico autostradale, anche grazie alla sospensione di quasi tutti i cantieri sulla rete, ma un incidente sta provocando ben sette chilometri di coda (così almeno la situazione poco prima delle 9) sulla A26 Pra’-Gravellona Toce tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione di Genova.

