Torna la fiera di San Pietro, edizione extra large: alla Foce anche un’ordinanza anti alcol

Genova. L’edizione della ripartenza, per il commercio ambulante e non solo, ma in sicurezza e con cautela visto che, peraltro, domani, domenica 27 giugno, sarà l’ultimo giorno di obbligatorietà dell’uso di mascherina all’aperto. Stiamo parlando della Fiera di San Pietro, tradizionale appuntamento che ogni anno si tiene alla Foce nella domenica più vicina alla ricorrenza del Santo (29 giugno).

