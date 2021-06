Genova. Vaccine day ad accesso diretto e anticipazione della seconda dose da 42 a 21 giorni. Sono le strategie che la Regione Liguria metterà in atto già a partire dai prossimi giorni per far crescere la voglia di vaccino tra chi ancora non l’ha fatto né prenotato. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

... » Leggi tutto