Affidata alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia la gestione dello “Zaccari” a Camporosso

Vallecrosia. In seguito all’assemblea dei sindaci dei comuni di Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia e di apposita convenzione siglata lo scorso 25 giugno, la gestione del complesso polisportivo Raoul Zaccari è stata affidata alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, già presente in loco per il servizio di emergenza sanitaria e continuità assistenziale a favore della Val Nervia e dell’intero comprensorio intemelio.

