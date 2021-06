Vaccino Covid, Toti: “Anticipare i richiami da 42 a 21 giorni per velocizzare la copertura totale contro il virus”

Regione. “Da domani potremo toglierci tutti le mascherine all’aperto, è un altro passo verso la riconquista della normalità con tutte le regioni in zona bianca. Non è un liberi tutti, servono buon senso e prudenza ma dobbiamo guardare con una grande fiducia alla ripartenza della Liguria e del Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista, da domani, dello stop all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (rimane l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblico, in caso di assembramento e la forte raccomandazione per i soggetti fragili di continuare ad indossarle).

