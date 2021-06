World League, Italia ancora vincente: 11-8 alla Grecia

Continua spedita la marcia del Settebello campione del mondo che a Tbilisi, nel corso della seconda giornata della Superfinal di World League, batte gli ellenici per 11-8 (1-1, 4-3, 4-3, 2-1) con una quaterna di Di Fulvio e una buona intensità difensiva che blocca l’attacco in extraman degli avversari (5/10), ma soprattutto che concede otto reti su trentatré tentativi alla Grecia. A segno pure Aicardi ed Echenique (2), Luongo e capitan Figlioli. A riposo Alesiani e Damonte. In tribuna l’ambasciatore italiano in Georgia, Enrico Valvo, che ha risposto con entusiasmo all’invito dell’Italia.

