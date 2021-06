Case popolari, Arte e Regione riqualificano 17 alloggi sfitti in provincia di Imperia

Imperia. Grazie ad un contributo di oltre 400 mila euro del Fondo Strategico Regionale 2020 e all’apporto diretto di Arte Imperia sono stati riqualificati 17 alloggi sfitti in provincia di Imperia. Una serie di interventi necessari per destinare queste unità abitative alla locazione e far fronte alla sempre crescente richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli appartamenti interessati dalle manutenzioni straordinarie sono distribuiti nel territorio provinciale: quattro ad Imperia, uno a Sanremo, uno ad Ospedaletti, uno a Bordighera e nove a Ventimiglia.

