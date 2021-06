Edilizia residenziale pubblica, Regione e A.R.T.E. Imperia recuperano 17 alloggi

Imperia. Grazie ad un contributo di oltre 400 mila euro del Fondo Strategico Regionale 2020 e all’apporto diretto di A.R.T.E. Imperia sono stati riqualificati 17 alloggi sfitti in provincia di Imperia. Una serie di interventi necessari per destinare queste unità abitative alla locazione e far fronte alla sempre crescente richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A presentare, questa mattina, nelle sale della Provincia, le opere messe in cantiere e ultimate sono stati l’assessore regionale Marco Scajola e il numero uno di A.R.T.E. Antonio Parolini.

