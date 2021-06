Ondata di caldo africano in tutta Italia, a Savona toccati i 33 gradi ma in Liguria si arriva a 37

Savona. Anche la nostra provincia è vittima della morsa del caldo di matrice africana che sta imperversando in tutta Italia da diversi giorni. Se in giro per lo Stivale oggi si sono superati i 42 gradi, la Liguria fortunatamente per ora è più “fresca”: ciononostante anche da noi le temperature massime hanno superato abbondantemente i 30 gradi in molte località. E la situazione non cambierà a breve: il caldo non accenna a mollare la presa.

