Ordinanza anti-alcol a Loano, Lettieri: “Il sindaco la riveda, danneggia locali e discoteche”

Loano. “Spero venga rivista al più presto l’ordinanza ‘no alcol’ firmata dal sindaco. Mi riferisco al divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 6 che colpisce un comparto durante provato dalle prescrizioni anti pandemia: quello delle discoteche e dei locali di pubblico intrattenimento in genere”. Lo afferma Luca Lettieri, assessore alle attività produttive del Comune di Loano, in riferimento all’ordinanza con cui il primo cittadino Luigi Pignocca ha inteso disciplinare in maniera più precisa la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici sul territorio della città dei Doria.

