Riapertura discoteche, Brunetto (Lega): “Punti tamponi antigenici rapidi all’esterno dei locali da ballo in Liguria”

Liguria. “Gazebo o punti mobili per effettuare i tamponi antigenici rapidi prima dell’accesso alle discoteche, che fra poco riapriranno anche in Liguria. Fuori dai locali ci sarà la postazione con medici e/o farmacisti e/o infermieri, che, previo accordo con il gestore della discoteca, saranno a disposizione degli avventori. Sia per la sicurezza dei giovani, sia per quella dei lavoratori del settore”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto.

