Violenza sulle donne, il 1° luglio al conservatorio Paganini torna lo spettacolo “Wall of Dolls”

Genova. Lunedì 1° luglio 2021, a partire dalle ore 19, al conservatorio Niccolò Paganini in Albaro si tiene la seconda edizione dell’evento Wall of Dolls “Il Rumore del Silenzio”, una serata che unisce musica, arte, spettacolo e comicità per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne. L’evento è organizzato dall’associazione Wall of Dolls in collaborazione con Municipio Medio Levante e Civ Arbà di Albaro ed è patrocinato da Regione Liguria, conservatorio Niccolò Paganini, Ordine degli Infermieri di Genova – OPI, Associazione GAIA, Municipio Medio Levante, Croce Rossa, Centro Antiviolenza Mascherona, Centro per non subire violenza Onlus, Donne in Luce e Comitato Interassociativo Carta Diritti Bambina – Genova.

