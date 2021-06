Ex Ilva, domani il nuovo cda di Acciaierie d’Italia: attesa per l’incontro dell’8 luglio

Genova. Giorno decisivo, almeno sul piano formale, quello di domani per l’ex Ilva. Domani infatti, seppur con il nodo del bilancio ancora da sciogliere, si insedierà il nuovo cda di Acciaierie d’Italia, la nuova azienda pubblico-privata che gestirà tutti gli stabilimenti ex Ilva ed ex Arcelor Mittal. E forse, per la prima volta, il Governo potrà la propria sulla gestione degli stabilimenti dopo aver versato nelle casse della multinazionale Arcelor Mittal ben 400 milioni.

