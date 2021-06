Linea del Campasso, Rfi dice no alla galleria fonoassorbente ma promette nuove mitigazioni

Genova. No alla galleria fonoassorbente, chiesta da residenti e comitati di quartiere preoccupati da rumore e rischi per la sicurezza, ma porte aperte al confronto coi cittadini per “ulteriori interventi mitigativi che consentiranno all’opera di inserirsi contenendo l’impatto sul territorio”. Rfi conferma il progetto di riattivazione della linea del Campasso, che scorre incassata tra le case di Sampierdarena e Certosa, come ultimo miglio del Terzo Valico col compito di portare 42 treni al giorno, il 10% dei quali con merci pericolose, fino alle banchine del porto di Genova.

