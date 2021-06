Imperia. Cambiare la data di somministrazione della seconda dose di vaccino anti Covid-19 in Liguria si può. Vista la progressiva diffusione in Italia della contagiosa variante Delta, la Regione ha deciso di permettere a chi lo desidera di anticipare il giorno del richiamo, in modo da completare il ciclo vaccinale in tempo per le vacanze estive e partire così in sicurezza.

