Wimbledon, esordio positivo per Fabio Fognini: l’armese batte Albert Ramos-Viñolas

Taggia. Esordio positivo per Fabio Fognini al Torneo di Wimbledon. L’armese ha battuto Albert Ramos-Viñolas al primo turno del torneo in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

L’incontro sull’erba, valido per il singolare maschile del terzo torneo del Grande Slam, era stato sospeso ieri dopo due set 7-6 (4) 6-2 a favore del tennista di Arma di Taggia che oggi ha concluso la partita sconfiggendo l’avversario spagnolo in tre set con il punteggio finale di 7(7)-6(4) 6-2 6-4.

