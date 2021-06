Alassio, al piccolo principe al via il progetto “Sguardi s-velati”

Alassio. In questo anno caratterizzato dal distanziamento, dalle interazioni “a distanza”, l’equipe educativa del nido Comunale Piccolo Principe di Alassio, gestito dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, si è interrogato ripensando a nuove modalità per coinvolgere le famiglie, partner essenziali in questa fascia d’età così delicata e pilastri fondamentali del percorso del bambino nido-famiglia&famiglia-nido. E’ nato così il progetto “Sguardi S-velati” con cui si è reinterpretato il coinvolgimento dei genitori, mostrando a questi ultimi gli intenti, gli interessi, gli sguardi e le interazioni dei bambini e delle bambine, attraverso una conversazione “on-line” tra educatrici e famiglie con l’ausilio di riprese e documentazione fotografica.

... » Leggi tutto