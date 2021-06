Autostrade, Quaglieni (Centro Pannunzio): “Tratto Albenga-Finale percorso in due ore, situazione da terzo mondo”

Liguria. “La percorrenza in autostrada tra Albenga e Finale Ligure ha richiesto oggi 30 giugno nel tardo pomeriggio due ore con una coda interminabile. Non è la prima volta perché ormai i tempi di percorrenza sono imprevedibili con ricadute di intasamenti anche sull’Aurelia. Una situazione da terzo mondo in via di sottosviluppo che colpisce residenti, operatori dei trasporti, turisti”. Ad affermarlo, in una nota, è il direttore del Centro Pannunzio professor Pier Franco Quaglieni.

